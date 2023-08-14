У британській розвідці розповіли про дилему, яка постала перед Росією на Херсонщині

Росіяни не залишають спроб відвоювати території на Півдні України, однак українські військові стримують ворога. Відомо також про певні успіхи нашої армії у районі нижніх течій Дніпра.

Українські військові втримують свої позиції на фронті. Британські розвідники вважають, що протягом останнього тижня на берегах пониззя Дніпра на Херсонщині спостерігається пожвавлення маломасштабних бойових дій.

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Створення нових плацдармів

Українські війська працювали над рейдами або над створенням невеликих плацдармів у нових місцях на східному березі, який контролює Росія.

Крім цього, Україна змогла розширити плацдарм, який утримувала біля зруйнованого Антонівського мосту з червня 2023 року. Ймовірно, деякі з цих операцій стали можливими через ротацію російських військових.

"Обидві сторони продовжують боротьбу за контроль над невеликими островами в гирлі Дніпра", — повідомляють у розвідці Британії.

На думку британських розвідників, зараз російське командування стоїть перед дилемою: зміцнювати цей напрямок чи розгортати війська в районах основних контрнаступальних операцій України, які відбуваються східніше.

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