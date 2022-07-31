Ворогу може бути важко перейти до оборони: у МВС назвали причину

Окупанти перекидають війська з інших напрямків, щоб посилити оборону на Херсонщині. Однак є певні сумніви, що вони зможуть ефективно захищатися.

Таку думку 24 каналу висловив радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов. Він сумнівається, що російські окупанти зможуть вести ефективну оборону під час контрнаступу ЗСУ на Херсонщині. Однак це точно не буде легка операція для українських військових.

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Окупанти ще не перебували в повній обороні

Смірнов не вірить, що окупанти зможуть серйозно тримати оборону та вгризатися за землю. Він вважає, що ворог буде відступати після перших масштабних штурмів від ЗСУ.

Чи готові вони сидіти під обстрілами, як це робили наші хлопці? Коли ти на своїй землі – це зовсім інший рівень мотивації, щоб стояти до останнього. А вони задля чого будуть це робити? Задля чайників та пральних машинок? – говорить Смірнов.

Утім, він наголошує, що контрнаступ на Херсонщині не буде легкою операцією. Розслаблятися взагалі не потрібно.

За словами Смірнова, якщо ЗСУ зможуть піймати окупантів в оточення, знищуючи мости та понтонні переправи на Херсонщині, в окупантів буде два варіанти – втекти або йти в полон. Вони не стоятимуть до останнього, як це роблять героїчні українські захисники.

Смірнов сподівається, що українські військові зможуть взяти в полон багато російських окупантів та затрофеїти ворожу техніку. Навіть якщо загарбникам вдасться втекти з правобережжя Херсонщини, то всю техніку вони точно не евакуюють.

Ростислав Смірнов про операцію на Херсонщині: дивіться відео

Додамо, на думку Ростислава Смірнова, вже в серпні українці побачать перші прояви контрнаступу ЗСУ. Він прогнозує, що це буде місяць великих позитивних змін у війні росії проти України.