Ситуація на Херсонщині показує, що Росія провалює політичні цілі в Україні, – розвідка Британії

Окупанти намагаються з усіх сил приєднати Херсонщину до Росії. Якщо раніше для цього планували провести "референдум", то тепер мовиться про прохання приєднати область до країни-агресорки без нього.

Як зазначають у розвідці Великої Британії, подібні кроки демонструють, що Росія провалює політичні цілі в нашій державі. Саме для цього вона й призначає маріонеткове "керівництво" на територіях, які вдалося окупувати.

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Попри рішення Росії, херсонці висловлюватимуть непокору

Уже відомо про те, що псевдовійськово-цивільна адміністрація у місті Херсон проситиме Росію про приєднання області. Це формат, який дозволить країні-агресорці фактично прибрати до рук цілу область без проведення публічних "референдумів".

У розвідці підкреслюють, що відповідне рішення свідчить про те, що Росія не домоглася своїх політичних цілей. Адже на початку вона планувала окупувати область, провести на її території псевдореферендум, а після цього оголосити про бажання Херсонщини відділитися від України. Натомість протести мешканців показали, що цей план не вдасться втілити.

Водночас у відомстві додали, що в разі проведення псевдореферендуму мешканці Херсонської області демонструватимуть незгоду. Адже практично всі прагнуть залишитися у складі України, а не ставати "ХНР" або частиною країни-агресорки.

Путін хоче приєднати окуповані території Півдня та Сходу до Росії

Тим часом в Інституті вивчення війни підкреслили, що президент Росії Володимир Путін уже обмірковує приєднання окупованих територій до складу країни-агресорки. Причому це вже не якісь приховані дії, а цілком публічні. Так, 6 травня до Херсона завітав секретар партії "Єдина Росія", який наголосив, що країна-окупант "тут назавжди".

Але і це ще не все. "Голова" тимчасово окупованої Херсонщини Кирило Стремоусов повідомив про розробку законодавчої бази. Згідно з нею, область зможе стати частиною Росії вже до кінця цього року. І для цього не знадобиться публічний "референдум".

Ба більше, на окупованих територіях мешканцям уже пропонують гроші. Платитимуть їм за те, щоб вони свідчили проти України. Так, у селі Безіменному, що на Донеччині, загарбники проводять не лише "фільтраційні" заходи. Вони ще й намагаються підкупити мешканців міста, щоб вони звинувачували у всьому, що сталося саме захисників Маріуполя, а не російських військових.

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