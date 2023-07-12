Крики, вереск, лайка: чому росіяни щедрим friendly fire насипали по своїх на Херсонщині

Російські окупанти знову вдарили по власних позиціях на Херсонщині. Ворог досі не налагодив комунікацію, тому часто влаштовує friendly fire.

Про це на своєму ютуб-каналі повідомив військовий експерт Олег Жданов, передає 24 Канал. Загарбники подумали, що ЗСУ можуть бути на лівому березі і почали гатити, а вийшло по своїх.

До вашої уваги Можемо говорити про результативну контрбатарейну боротьбу на лівому березі, – Гуменюк

"Крики, вереск, лайка – поки не використали всі боєприпаси, російська артилерія не зупинилась. Опорник знищили повністю, перебили достатню кількість своєї піхоти", – зазначив Жданов.

Російські окупанти вдарили по своїх на Херсонщині: дивіться відео

Російська артилерія б'є по цих районах безупинно. Тому ворог часто влучає по своїх.

Чому росіяни вдарили по своїх

Загарбники мають проблеми зі зв'язком. Оскільки немає прямої комунікації між певними групами, доводиться використовувати спеціальну людину, яка передає повідомлення між ними. Часто це призводить до затримки інформації та таких інцидентів, як-от friendly fire на Херсонщині.

"Це свідчить про те, росіяни відтягнули артилерію доволі глибоко. Навіть радіостанції не дістають – доводиться садити ретранслятора", – наголосив Жданов.

Ситуація на Півдні: останні новини

Росіяни активно самознищуються, але роботи для ЗСУ все одно вистачає. Зокрема, на Таврійському напрямку продовжують вибухати величезні склади ворога.

Вночі проти 11 липня пролунало щонайменше 10 вибухів за Бердянськом. Їх чули біля полігону, на якому перебувають російські військові. Унаслідок цього було ліквідовано ворожого генерал-лейтенанта Олєга Цокова.

На Таврійському напрямку Сили оборони зафіксували рекордне збільшення кількості російських окупантів, які здалися в полон. Це вказує на низький морально-психологічний стан особового складу ворога, його демотивацію.