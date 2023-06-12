Жертв не вдається уникнути, – Гуменюк розповіла, чи зменшилися обстріли на Херсонщині
На Херсонщині російські загарбники зменшили кількість обстрілів. Однак вони активізувались в нічний час.
Кількість обстрілів зменшилась завдяки бойовій роботі українських військових. Про це повідомила начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.
Важливо Смертельна небезпека: Гуменюк розповіла про дрейфуючі міни через підрив Каховської ГЕС
На Херсонщині зменшились обстріли
За словами Гуменюк, кількість обстрілів Херсонщини та правобережжя була зменшена завдяки нашій бойовій роботі. Протягом дня ворог 9 разів обстріляв населені пункти і 19 разів вночі.
Вночі окупанти активізуються. Вони продовжують той самий нічний терор. Однак хоча обстрілів стало менше, але жертв не вдається уникнути,
– зазначила Гуменюк.
Вона наголосила, що зараз скупчення людей вже менше і немає такої кількості жертв.
"Нам вдалося врегулювати ситуацію та донести людям особливості цієї роботи та необхідність дослухатись до влади та військових", – додала Гуменюк.
Ситуація на Херсонщині: останні новини
- Напередодні Наталія Гуменюк розповідала, що на сьогодні окупанти облаштували декілька ліній оборони на різній глибині. Зараз внаслідок підняття води на різних ділянках від 5 до 15 кілометрів вглиб лівого берега загарбникам довелося відтягнути свої позиції і зайняти нові рубежі.
- А на першій лінії оборони окупанти облаштували мінно-вибухові загородження. Так, росіяни мінували територію як від важкої техніки, так і від сухопутного десанту.
- Через те, що підрив Каховської ГЕС спричинив змивання багатьох складів росіян із мінами та іншими небезпечними предметами, на Херсонщині оголошену підвищену вибухонебезпечну ситуацію.
- Зараз водяні потоки несуть і сміття, і вибухонебезпечні предмети, і навіть частки дрейфівних островів. Все це створює додаткову небезпеку.
- Зокрема, протипіхотні та протидесантні міни, прибуваючи до берега, можуть заглиблюватись в піщане дно та ставати непомітними. Люди, які намагатимуться навіть підійти, щоб зібрати сміття, можуть наразитися на смертельну небезпеку.
- До речі, деякі такі міни вже знаходили на Одещині.