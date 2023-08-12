Три доби був суттєвий єралаш, – ОК "Південь" про наслідки ураження штабу ворога в Новій Каховці

Українські сили 9 серпня уразили один з командних пунктів окупантів в Новій Каховці. Він суттєво обезголовив російське військо на окупованому лівому березі Херсонщини.

Про це 24 Каналу розповіла керівниця об'єднаного пресцентру Сил охорони та оборони "Південь" Наталія Гуменюк, додавши, що цей удар вплинув на морально-психологічний стан ворога.

До теми В окупантів проблеми з логістикою, – Гуменюк про успішну роботу ЗСУ на Півдні

Окупанти чубляться між собою

Загалом в стані росіян домінують панічні настрої, військові чубляться між собою. Крім того, з'ясувалось, що оплата відданості батьківщині, що розташована за поребриком, дуже різна.

Контрактники отримують фінансове забезпечення менше. ніж мобілізовані росіяни і так звані зеки. І це викликає великий резонанс в російській армії,

– підкреслила керівниця об'єднаного пресцентру Сил охорони та оборони "Південь".

Які наслідки для окупантів мав удар ЗСУ по командному пункту в Новій Каховці: дивіться відео

Виходячи з цього, окупанти вирішують, хто піде на передову, мовляв, той, хто отримує більше коштів, нехай наступає в перших рядах.

"Також через це виникають суперечки в керування підрозділами. А ураження командного пункту в Новій Каховці призвело до того, що три доби був суттєвий єралаш з керівництвом. Навіть не було кому управляти військами та забезпечувати оборону", – наголосила Наталія Гуменюк.

Більше про удар ЗСУ по командному пункту росіян в Новій Каховці