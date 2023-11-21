Є передумови обвалити Південний плацдарм, – військовий експерт про перспективи повернення Криму

Українські військові захопили й утримують плацдарми на лівобережжі Херсонщини. Захисники мають шанси розвинути успіх і обвалити Південний плацдарм.

Військовий експерт Петро Черник розповів 24 Каналу, як це можна зробити. Він наголосив на важливості того, що ми зуміли не розвивати аналітичну складову навколо всього того, що там відбувається.

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Надалі українські військові можуть посунути свої стратегічні клешні до Молочного лиману й відрізати сухопутний коридор до Криму.

Передумови обвалити Південний плацдарм є. Коли це станеться – не візьметься прогнозувати найсвітліший розум,

– констатував Черник.

Імовірно, це й був початковий план українського командування, але його відклали внаслідок підриву Каховської ГЕС росіянами.

Крим можуть звільнити першим

"Ви знаєте мою персональну концепцію – спочатку відбити Крим. І це набагато легше, ніж відбити Донбас", – зазначив Черник.

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За його словами, для цього потрібно багато авіації та далекобійних ракет, щоб узяти півострів під вогневий контроль. Крім того, треба обвалити Керченський міст, а також топити й збивати все, що рухатиметься до Криму.

Повернення півострова може привести до політичного обсипання режиму Путіна, що може спровокувати хаос і некерованість воєнної компоненти – і окупанти самі підуть із "жестом доброї волі".

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