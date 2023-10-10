"Реверанс" від Кремля: політолог пояснив реакцію пропагандистів на події в Ізраїлі

Російські пропагандисти стали на бік терористів ХАМАС і поливають брудом Ізраїль. Така реакція на новий конфлікт на Близькому Сході дуже показова.

Політолог Ігор Рейтерович назвав 24 Каналу можливі причини чергової вакханалії в Росії.

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"З одного боку, така реакція саме з боку пропагандистів була обумовлена реакцією російського суспільства. Мабуть, вони помітили тенденцію до абсолютного антисемітизму, підтримки дій терористів і вирішили цю хвилю підхопити" – зазначив Рейтерович.

За його словами, Кремль сподівається таким способом посилити консолідацію, показати, що влада і громадяни перебувають на одному боці барикад. Ба більше, результати останніх соцопитувань свідчать про те, що Владіміру Путіну бракує підтримки громадян – то чому б не скористатися нагодою.

Росія визначилась зі своїми союзниками

Оскільки російський патріотизм ґрунтується на образі ворога, влада вирішила підживити його ще й Ізраїлем.

Звісно, що Ізраїль претендує на цю роль набагато краще, ніж якісь там терористи ХАМАС, Палестина або Іран, оскільки з ними набагато тісніші відносини в Росії,

– додав Рейтерович.

Водночас Росія зробила "реверанс" у бік своїх союзників – Ірану та Туреччини.

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