"Реверанс" від Кремля: політолог пояснив реакцію пропагандистів на події в Ізраїлі
Російські пропагандисти стали на бік терористів ХАМАС і поливають брудом Ізраїль. Така реакція на новий конфлікт на Близькому Сході дуже показова.
Політолог Ігор Рейтерович назвав 24 Каналу можливі причини чергової вакханалії в Росії.
До вашої уваги "Для Росії – це дуже добре": як Кремль може використати події в Ізраїлі
"З одного боку, така реакція саме з боку пропагандистів була обумовлена реакцією російського суспільства. Мабуть, вони помітили тенденцію до абсолютного антисемітизму, підтримки дій терористів і вирішили цю хвилю підхопити" – зазначив Рейтерович.
За його словами, Кремль сподівається таким способом посилити консолідацію, показати, що влада і громадяни перебувають на одному боці барикад. Ба більше, результати останніх соцопитувань свідчать про те, що Владіміру Путіну бракує підтримки громадян – то чому б не скористатися нагодою.
Росія визначилась зі своїми союзниками
Оскільки російський патріотизм ґрунтується на образі ворога, влада вирішила підживити його ще й Ізраїлем.
Звісно, що Ізраїль претендує на цю роль набагато краще, ніж якісь там терористи ХАМАС, Палестина або Іран, оскільки з ними набагато тісніші відносини в Росії,
– додав Рейтерович.
Водночас Росія зробила "реверанс" у бік своїх союзників – Ірану та Туреччини.
Чи має Росія стосунок до подій в Ізраїлі: останні новини
- Центр стратегічних комунікацій заявив, що дії ХАМАС мають спільні риси з російськими атаками на Україну. Імовірно, що Кремль доклався до організації нападу на Ізраїль.
- Крім того, представник української розвідки Андрій Юсов зазначив, що Росія знала про плани ХАМАС атакувати Ізраїль. Є інформація про взаємодію російських ПВК з палестинськими бойовиками.
- До того ж у Politico вважають, що чергове загострення палестинсько-ізраїльського конфлікту вигідне Росії. Кремль прагне відвернути увагу світу від України.