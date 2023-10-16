Є чотири цілі: Ізраїль продовжує підготовку до наземної операції в Секторі Гази

Ізраїльські військові готуються до наземної операції в Секторі Гази. Військовий кабінет поставив перед ними конкретні завдання.

Головний редактор ізраїльського порталу "Деталі" Еміль Шлеймович сказав 24 Каналу, що про окупацію Сектору Гази не йдеться.

До вашої уваги Байден застеріг Ізраїль від "окупації" Сектора Гази: конфлікт на Близькому Сході триває

"Ця територія нікому непотрібна – це скалка в тілі Близького Сходу, яку зручно ятрити, щоб у потрібний момент завдавати болю Ізраїлю", – зазначив Шлеймович.

Які завдання наземної операції ізраїльських військових у Секторі Гази: дивіться відео 24 Каналу

За його словами, ЦАХАЛ має чотири основні завдання:

крах режиму ХАМАС і знищення його військових спроможностей;

ліквідація терористичної загрози;

максимальні зусилля для розв'язання проблеми заручників;

відновлення кордонів.

Докладніше про заручників

"Тривають посередницькі зусилля про принаймні часткове звільнення заручників через Катар, Єгипет і певну третю країну, яку наразі не називають. Я ризикну допустити, що це може бути Оман", – зазначив Шлеймович.

Він додав, що формулювання цілі ЦАХАЛ щодо заручників свідчить про те, що в якийсь момент це перестане бути стримувальним фактором.

Водночас надзвичайний уряд використовує цей час, щоб краще підготувати наземну операцію.

Ізраїль готується до операції в Секторі Гази: останні новини