Ситуація в Казахстані: аеропорти трьох міст припинили роботу
Джерело:"Хабар-24"
У Казахстані через масові протести та захоплення почалися затримки у роботі транспорту. Зокрема повідомляють, що аеропорти трьох великих міст припинили роботу.
ЗМІ повідомляють, що не працюють аеропорти у Алмати, Актобе й Актау. Крім того, скасовують рейси й міжнародні авіакомпанії.
Читайте також У Казахстані припинили мовлення найбільші телеканали
Німецька Lufthansa вже скасувала рейси
Авіакомпанія Lufthansa повідомила, що більше не пропонує пасажирам регулярні рейси до Алмати.
Водночас на онлайн-табло аеропортів видно, що із міжнародними рейсами є затримки, або ж вони скасовані. Втім внутрішні рейси переважно мають відбутися нібито за розкладом.
Зокрема в аеропорту Алмати скасовано рейс у Дубаї, Нью-Делі і Ташкент. Про рейс у Нур-Султан інформація відсутня. Водночас про рейси до Атирау та Актобе також нічого невідомо.
Табло аеропорту в Алмати / Фото скриншот
На табло аеропорту Актау поки скасовано рейси до Єревану та Москви. Натомість внутрішні ще нібито мають відбутися за розкладом.
Табло аеропорту міста Актау / Фото скриншот
Щодо ситуації в аеропорту міста Актобе, то є інформація, що нічого невідомо про внутрішній рейс до Нур-Султану.
Табло аеропорту Актобе / Фото скриншот
Події у Казахстані: що відомо
- Протести спалахнули 3 січня 2022 року через підвищення вартості газу. Попри те, що влада погодилась, знизити ціну, мітинги набрали нової сили.
- Мітингувальники захопили аеропорти в Актау та Алмати. Через це низка перевізників скасовувала рейси в Казахстан.
- Мітингувальники в Алмати підпалили будівлю державного телеканалу "Казахстан" та викрали з нього обладнання.
- Президент Касим-Жомарт Токаєв на тлі масових заворушень проводив переговори з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком, який свого часу жорстоко придушив протести після сфальсифікованих виборів у серпні 2020 року.
- Українське МЗС заявляло, що уважно слідкує за подіями, які відбуваються у Казахстані. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба доручив дипломатам захищати інтереси українських громадян у цій країні. Посольство України в Нур-Султані зараз працює цілодобово.
Вас може зацікавити, що треба знати про ситуацію в Казахстані: дивіться відео