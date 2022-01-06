Ситуація в Казахстані: аеропорти трьох міст припинили роботу

У Казахстані через масові протести та захоплення почалися затримки у роботі транспорту. Зокрема повідомляють, що аеропорти трьох великих міст припинили роботу.

ЗМІ повідомляють, що не працюють аеропорти у Алмати, Актобе й Актау. Крім того, скасовують рейси й міжнародні авіакомпанії.

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Німецька Lufthansa вже скасувала рейси

Авіакомпанія Lufthansa повідомила, що більше не пропонує пасажирам регулярні рейси до Алмати.

Водночас на онлайн-табло аеропортів видно, що із міжнародними рейсами є затримки, або ж вони скасовані. Втім внутрішні рейси переважно мають відбутися нібито за розкладом.

Зокрема в аеропорту Алмати скасовано рейс у Дубаї, Нью-Делі і Ташкент. Про рейс у Нур-Султан інформація відсутня. Водночас про рейси до Атирау та Актобе також нічого невідомо.



Табло аеропорту в Алмати / Фото скриншот

На табло аеропорту Актау поки скасовано рейси до Єревану та Москви. Натомість внутрішні ще нібито мають відбутися за розкладом.



Табло аеропорту міста Актау / Фото скриншот

Щодо ситуації в аеропорту міста Актобе, то є інформація, що нічого невідомо про внутрішній рейс до Нур-Султану.



Табло аеропорту Актобе / Фото скриншот

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