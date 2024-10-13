У Херсонській облраді розповіли, яка ситуація на Кінбурнській косі

Росіяни за останні доби активізувалися на Кінбурнській косі. Вони намагаються накопичити там певну кількість озброєння. Проте українським силам вдається перешкоджати діям окупантів.

Про це 24 Каналу розповів заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, зазначивши, що загалом ситуація в регіоні залишається складною. Водночас намагання противника збільшити присутність на Кінбурнській косі можуть бути пов'язані з його планами провести штурми та імовірно здійснити форсування в районі, де Дніпро впадає в Чорне море.

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Ворогу було складніше працювати

Як зазначив заступник голови Херсонської обласної ради, детальною інформацією про ситуацію, зокрема, на Кінбурнській косі він не може поділитися, адже військові просили зберігати інформаційну тишу.

Довідка. Кінбурнська коса, що має довжину 40 кілометрів, а ширину – близько 10 кілометрів, є частиною Кінбурнського півострова. Її східна частина розміщається в Скадовському районі Херсонської області, а західна – в Миколаївському районі на Миколаївської області. Косу з одного боку омиває Чорне море, а з іншого – Дніпровсько-Бузький лиман.

Можу підтвердити, що там значна територія перебуває під вогневим контролем Збройних Сил України. Також час від часу там відбувається знищення військових цілей, зокрема на Кінбурнській косі,

– наголосив він.

Загалом, за його словами, зараз ситуація все ще складна. Продовжуються інтенсивні обстріли росіян по українських населених пунктах.

Вчора (12 жовтня – 24 Канал) нам було трохи простіше. Завдяки погодним умовам ворогу було складно працювати дронами. Проте три людини все ж зазнали поранень внаслідок ворожої активності,

– повідомив Юрій Соболевський.

Зазначимо, що за словами речника Української добровольчої армії "Південь" Сергія Братчука, активізація ворога на Кінбурнській косі може бути пов'язана з тим, що він там перебуває, попри втрати, які зазнає внаслідок рейдів ГУР чи артилерійських ударів.