У ДПСУ розповіли про ситуацію вздовж кордону на Сумщині та Харківщині

Біля кордону з боку Росії не спостерігається переміщення колон ворожої техніки. Водночас на певній віддаленості від кордону російські окупаційні війська тримають техніку.

Її противник накопичив у 2024 році для боїв у Курській області. Про це розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в інтерв'ю Укрінформу у середу, 30 квітня, передає 24 Канал.

Дивіться також Росіяни намагаються створити буферну зону на Сумщині: у ДПСУ розповіли, чи це їм вдається

Яка ситуація біля кордону

За його словами, в безпосередній близькості до українського кордону не спостерігається активний рух колони техніки.

Якщо говорити про окремі ділянки, де ворог застосовує тактику малих штурмових груп, це в межах Сумської області, або ж намагається здійснювати штурмові дії на певних ділянках по Харківській області, то таких великих колон техніки, які б ворог там скупчував або застосовував для прориву нашого кордону, не спостерігається,

– зазначив Андрій Демченко.

Речник додав, що у межах Сумської області та у напрямку Харківської області на певній віддаленості від кордону ворог ще раніше, починаючи з минулого року, скупчив і техніку, і особовий склад, які, власне, і застосовує для вибиття українських сил з Курської області.

Водночас навпроти Харківської області ворог концентрує техніку для руху в напрямку населених пунктів Липці та Вовчанськ: "Вовчанськ це той напрямок, де ворог також продовжує свої штурмові дії, намагаючись заглибитися на території України".

До слова, днями Андрій Демченко розповів, що росіяни намагаються зайти на територію Сумської області та розширити там зону боїв. Для цього ворог намагається залучати малі штурмові групи, зокрема здійснюють спроби прориву на квадроциклах.