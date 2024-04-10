Ситуація на кордоні з Білоруссю та Росією: у ДПСУ назвали приблизну чисельність ворожих військ

Україна продовжує нарощувати оборонні можливості та укріплювати рубежі по всій протяжності кордону з Білоруссю та Росією. Ці напрямки і сьогодні привертають пильну увагу Сил оборони.

Про це 24 Каналу розповів речник ДПСУ Андрій Демченко, наголосивши, що кордони України з Росією та Білоруссю є доволі різними напрямками. Він також зазначив, який з них складніший.

Важливо Будівництво фортифікацій ускладнено, але робота ведеться щодня, – Міноборони

Залишилась певна кількість військових

Ситуація на кордоні з Білоруссю є незмінною, а також повністю контрольованою.

По той бік кордону Росія не має достатніх сил, щоб здійснити вторгнення на території України,

– підкреслив Демченко.

Раніше росіяни тримали свої підрозділи на полігонах в Білорусі. Російські військові проходили там підготовку, злагодженість дій з армією Білорусі. Проте надалі Росія поступово їх виводила на свою територію для того, щоб залучати на напрямках, де ведуться повноцінні бойові дії.

"Певна кількість російських військових там ще ж все ж таки перебуває. Можливо близько 2 тисячі військовослужбовців. Проте це переважно персонал, що обслуговує техніку, яка залишилась на території Білорусі, та логістику. Це не є бойові підрозділи", – пояснив речник ДПСУ.

Сил ворога недостатньо

На кордоні з Росією ситуація складніша, тому що на цьому напрямку щоденно відбуваються обстріли, які здійснює ворог по території України.

На напрямках наших областей – Чернігівської, Сумської, Харківської – кількість ворожих сил, що сконцентровані на кордоні, значно більша. Орієнтовно – близько 20 тисяч військовослужбовців.

Проте цих сил на тій протяжності кордону з Росією, яку зараз маємо і контролюємо, ворогу недостатньо для того, щоб здійснити повноцінне повторне вторгнення, а також досягти своєї стратегічної мети,

– відзначив він.

Водночас не можна виключати, що росіяни спробують здійснити якісь дії для того, щоб досягти тактичних успіхів. Однак, на його думку, навряд чи це вдасться противнику, тому що українські сили продовжують нарощувати інженерно-фортифікаційний потенціал своїх оборонних можливостей.

Наразі, за словами речника ДПСУ, неможливо через обстріли здійснювати роботи безпосередньо по лінії кордону. Однак будівництво фортифікацій в максимальній близькості до кордону проводиться постійно.

"Маємо створити повноцінну суцільну смугу оборони для того, щоб наші захисники мали можливості і укриття від ворожих обстрілів, і відбиття атак, якщо росіяни спробують їх здійснити", – наголосив Андрій Демченко.

Що відбувається на кордоні з Росією