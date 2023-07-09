Ситуація на кордоні з Білоруссю: на Волині Зеленський провів нараду щодо безпеки в регіоні

Володимир Зеленський прибув з несподіваним візитом до Луцька 9 липня. Невдовзі стало відомо, що президент провів нараду щодо безпеки на Волині.

Як зазначив глава держави, нарада відбулася у Замку Любарта, що у Луцьку. В ньому тривала координаційна нарада, яка стосувалася як безпекової, так і соціальної ситуації на Волині.

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Що обговорювали під час наради

Передовсім мовилося про ситуацію у прикордонній Білорусі.

Також обговорювали посилення Сил оборони та безпеки усієї північної ділянки кордону. Мовиться про кожну без винятку область. Щодо ситуації доповідали військові, правоохоронці, а також місцева влада.

Крім того, на нараді торкнулися теми укриттів. А точніше, їхнього стану. Не минулося без обговорення бюджетного забезпечення та робочих місць.

Зеленський провів нараду на Волині: дивіться відео

Вдячний усім в області, хто працює заради наближення нашої перемоги!

– зазначив Зеленський.

Про облаштування фортифікаційних й оборонних інженерних споруд доповів начальник Волинської ОВА Юрій Погуляйко. Від нього також заслухали доповідь про соціально-економічну ситуацію в регіоні.

доповів начальник Волинської ОВА Юрій Погуляйко. Від нього також заслухали доповідь про соціально-економічну ситуацію в регіоні. Про ситуацію в зоні оперативної відповідальності доповідав командувач ОУВ "Волинь" Володимир Миронюк.

доповідав командувач ОУВ "Волинь" Володимир Миронюк. А от голова ДПСУ Сергій Дейнеко доповів про заходи з посилення захисту українсько-білоруської ділянки державного кордону. Мовилося про відтинок на Волині.

державного кордону. Мовилося про відтинок на Волині. Про забезпечення життєдіяльності міста та оборонні заходи в умовах воєнного стану доповів міський голова Луцька Ігор Поліщук.

та оборонні заходи в умовах воєнного стану доповів міський голова Луцька Ігор Поліщук. Також заслухали генерального директора ДП "Ліси України" Юрія Болоховця. Він розповів про результати діяльності підприємства за перше півріччя 2023 року.

На нараді обговорили також криміногенну й оперативну ситуацію в регіоні.

Зауважимо, що зранку Володимир Зеленський і Анджей Дуда прибули до Луцька. Разом вони відвідали костел святих Петра і Павла. Президенти України та Польщі зустрілися, щоб вшанувати пам'ять жертв Другої світової війни та 80-ї річниці Волинської трагедії.