Тисяча вантажівок чекає на перетин, – у ДПСУ розповіли про ситуацію на кордоні з Польщею

Польські перевізники заблокували кордон із Україною. Ситуація на польському кордоні зараз загалом непроста.

Речник ДПСУ Андрій Демченко у етері телемарафону розповів, що рух через українсько-польський кордон ускладнено. Ускладнення почали фіксувати після 13 години.

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Заблоковано три пункти пропуску

Спочатку ускладнення помітили у напрямку до пункту пропуску "Ягодин", а трохи пізніше у напрямку пунктів "Краківець" та "Рава-Руська".

Загалом, повністю обмежено рух з Польщі в Україну,

– підсумував Демченко.

За його словами, спочатку польські перевізники блокували також і в'їзд в Польщу з України через "Ягодин". Водночас був можливий рух вантажівок у напрямку "Рави-Руської" та "Краківця", але зараз вони недоступні. Речник ДПСУ зауважив, що близько 1000 вантажівок очікують на можливість перетину кордону на всіх трьох пунктах пропуску з Польщі в Україну.

Прогноз невтішний

Демченко припустив, що, ймовірно, ситуація буде ускладнюватися, адже польські перевізники планують довготривалу акцію. Як повідомляли у Міністерстві інфраструктури немає жодних офіційних вимог з польської сторони до жодного представника України, хоча наша держава ініціювала зустріч з поляками, щоб якомога швидше розв'язувати це питання та відновити рух через кордон.

Рух є, але незначний

За словами речника Держприкордонслужби, кордон не блокують для автобусів та легковиків кордон не блокують. Також пропускають гуманітарні вантажі та паливо

Учасники акцій висловлюють позицію, що, можливо, вони пропускатимуть 1 автівку на годину в напрямку України неважливо, з якими вантажами.

Про блокування кордону повідомляли раніше