Ситуація на кордоні з Росією напружена, але ознак наступу немає, – Шмигаль

Денис Шмигаль заявив, що ситуація на кордоні України та Росії залишається напруженою. Водночас ознак повномасштабного наступу наразі нема.

Прем'єр-міністр Шмигаль розповів, що наразі існують переміщення збройних сил Росії поблизу кордону з Україною. Спецслужби та українські партнери підтверджують це.

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На сьогодні ситуація напружена, але ознак настання ми не бачимо,

– наголосив Шмигаль.

Прем'єр також зауважив, що ЗСУ та українські розвідники пильно стежать за ситуацією. Отриману інформацію вони передають керівництву держави.

За словами Шмигаля, свіжі дані надають щодня. Окрім того, українська сторона працює у координації з партнерами.

Також політик нагадав, що Україна вже 7 років веде важку війну Сході. Крим – окупувала Росія.

"Всі ці загрози реалізувалися в Україні, але щодо активізації або не активізації військових дій, це вже питання наших військових і розвідки, і ми ці питання контролюємо", – наголосив Шмигаль.

Заява Резнікова

Міністр оборони Олексій Резніков заявив: він не вірить, що Росія може піти у наступ на Україну. Усе тому, що українські захисники перебувають на високому рівні підготовки.

"Тому такого легкого проходу, як це було у 2014 році, не буде вже. Сьогодні люди знають що таке пролита кров, і як проливати кров ворога теж знають і вміють це робити", – заявив політик.

Резніков наголосив, що "мав честь з генералом Залужним, головнокомандувачем, чотири дні провести в ООС, спілкуватись з командирами, солдатами, бути в окопах".

Міністр зауважив, що настрій там – абсолютно бойовий, впевнений в собі, люди вміють захищати країну.