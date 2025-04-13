Прикордонники зірвали механізований штурм окупантів на Краматорському напрямку

На Краматорському напрямку ЗСУ зупинили ворожий штурм, для якого росіяни залучили техніку та значний особовий склад. Спроба механізованого наступу була неуспішна, її зупинили українські дрони.

Про це пише 24 Канал з посиланням на ОСУВ "Хортиця".

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Успішна робота операторів дронів проти окупантів

Днями прикордонники підрозділу "Фенікс" зірвали штурм окупантів поблизу Курдюмівки. Ворог рухався до українських позицій на тягачах та іншій бронетехніці, але зіштовхнувся зі спротивом ЗСУ.

Так пілоти дронів застосували БпЛА з боєкомплектами, щоб не допустити просування росіян.

Завдяки злагодженим діям українські військові змогли знищити бронемашину окупантів і легкі броньовані тягачі. Також вдалося завдати удару по позиції противника, де перебував особовий склад.

Уражено укриття загарбників і кілька екіпажів ворожої техніки.

ЗСУ завдали удару по окупантах біля Курдюмівки: дивіться відео

Раніше підрозділ "Фенікс" зупинив масштабний штурм росіян у районі Кліщіївки. Ворог наступав на позиції ЗСУ, використовуючи різноманітну бронетехніку. Українські захисники знищили та пошкодили багатоцільові броньовані транспортери-тягячі та танки противника.

Минулої доби на Краматорському напрямку загалом зафіксовано 11 боєзіткнень. Ворог наступав у районі Часового Яру, в напрямку Предтечиного та біля Андріївки. У неділю, 13 квітня, поблизу Предтечиного відбулося два ворожих штурми.