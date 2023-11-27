Бояться втратити Кримський міст: які альтернативні логістичні шляхи шукають росіяни

У The Washington Post написали про те, що Росія і Китай таємно обговорюють проєкт підводного тунелю до окупованого Криму. Країна-агресорка шукає альтернативи Керченському мосту.

Секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко прокоментував новину 24 Каналу. За його словами, натепер задум підводного тунелю видається фантастикою.

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"Але спеціалісти мають говорити, чи це взагалі можливо. Я знаю, що проблема була навіть міст побудувати через специфічний ландшафт, ґрунт", – зазначив Костенко.

Очевидним залишається те, що росіяни бояться втратити Кримський міст і думають про альтернативні шляхи.

Не лише підводний тунель

Керченський міст, який незаконно побудувала Росія, зазнав кількох атак. Найрезонансніші стались 8 жовтня 2022 року і 17 липня 2023-го. Натепер міст частково не функціює.

"Я думаю, вони намагатимуться використати окуповані території. До Маріуполя вони тепер будують залізничну колію, щоб її з'єднати з гілкою до Криму", – додав Костенко.

Оскільки росіяни фактично поновлюють залізницю, то можуть запустити її вже до початку грудня. Крім того, окупанти планують нову гілку від Якимівки на Запоріжжі до Ростова-на-Дону.

Залишається також морський шлях, але він може виконувати тільки другорядну роль. Як відомо, Україна частково контролює Чорне море.

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