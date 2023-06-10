Не лише ЗАЕС: військовий експерт назвав найбільшу загрозу від окупантів

Крім можливого теракту на Запорізькій АЕС, російські окупанти можуть вдатися також до підриву хімічного заводу "Кримський Титан" в Армянську. У такий спосіб ворог спробує зупинити наступ ЗСУ.

Таку думку 24 Каналу висловив полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан. Він нагадав, що загарбники, найімовірніше, замінували підприємство.

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"Найімовірніше, попереду в нас буде проблема із замінованим "Кримським Титаном". Росіяни можуть підірвати його, як тільки ми підійдемо до Перекопа, щоб зупинити наш наступ", – сказав Світан.

Росіяни можуть підірвати "Кримський Титан", щоб зупинити ЗСУ: дивіться відео

Росіяни можуть не чіпати ЗАЕС

Ukrainian Chemical Products (раніше "Кримський Титан") – підприємство з виробництва титанової продукції, розташоване в окупованому Армянську. Вночі проти 24 серпня 2018 року стався викид невідомої речовини із заводу, і ситуація в місті вийшла за межі норми. Надалі підприємство може становити екологічну катастрофу для Херсонської області.

Викид радіоактивних елементів, який може статись на Запорізькій АЕС, зачепить Ростов і Сочі. Тому Владімір Путін може й не наважитись на підрив станції. Хоча може вивести її з ладу.

Водночас підрив греблі на Каховській ГЕС може мати негативні наслідки для атомної електростанції. Адже завдяки воді з гідроелектростанції працює система охолодження ЗАЕС.

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