Кремль готує варіант відходу: навіщо Росія будує укріплення у прикордонні та Криму

В анексованому Криму активно будують лінію оборони на випадок бойових дій на півострові. Так Росія може готувати до відходу з окупованих територій. Схожі споруди зводять не лише в Криму, але й в прикордонних з Україною областях.

Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив політичний експерт та керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. За його словами, війна проти України пішла зовсім не за планом Росії. Тому Кремль зараз навіть проробляє варіант відходу з окупованих територій.

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Ці всі історії з лінією оборони і в Криму, і в Брянській, і в Курській областях дуже цікаво виглядають. Це і про розпил бюджету, і про запасний варіант на кшталт – якщо нічого не вийде на фронті, то просто відійдемо,

– вважає Клочок.

Зараз в Росії поступово перевіряють, як населення може відреагувати на ймовірний відхід з України. Залучають різні способи – навіть так звані документальні фільми, опубліковані на ютубі.

Росії буде складно вести тривалу війну

Як наголосив Клочок, Росії досить складно перевести усю економіку на "військові рейки" через нестачу засобів для виробництва військового озброєння і техніки. А співпраця між союзниками – під питанням.

До прикладу, Китай чітко демонструє, що йому вигідний якщо не мир, то принаймні перемир'я у війні Росії проти України. Там хочуть налагоджувати зв'язки з США та Європою, щоб не отримати додаткові проблеми.

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Співпраця з Іраном – теж під питанням. Адже Ізраїль, а також і США ретельно стежать за ситуацією в Тегерані щодо створення ядерної зброї. І в разі чого там готові жорстко на все відреагувати. Тому іранський режим зараз сам у складному становищі.

Путін розуміє, що йому Білорусь та КНДР не допоможуть виграти війну. А спротив серйозний. Тому готують варіант відходу як на прикордонні, так і в Криму,

– зазначив Клочок.

В Криму будують лінію оборони