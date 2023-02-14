Кримські колаборанти почали співпрацю з Пригожиним: допомагає їм втекти
У Криму розвішують плакати із закликами вступати до ПВК "Вагнер". Окупаційна влада охоче співпрацює з Євгєнієм Пригожиним. Подейкують, що "кришує" усе це зрадник України Сєргєй Аксьонов.
Це державна політика Кремля, тому у подібних процесах немає нічого дивного. Про це 24 Каналу розповів заступник постійного представника Президента України в АР Крим Денис Чистіков.
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Колаборанти відчувають, що ЗСУ вже близько
За словами Чистікова, на території тимчасово окупованого Криму також створюють місцеві приватні військові компанії, зокрема охоронні фірми, з якими укладають контракти буцім-то для забезпечення порядку на новоокупованих територіях Запорізької та Херсонської областей. Але насправді людей використовуватимуть для участі у військових операціях й охорони так званих "лідерів".
"Колаборанти розуміють, що звільнення Криму наближається. Вони вже думають про те, як забезпечити свою безпеку та вивезення майна під охороною. Тому взаємодія з Пригожиним не є дивною", – підсумував Денис Чистіков.
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Що відбувається у Криму: останні новини
- У тимчасово окупованому Криму ФСБ влаштувала обшуки у будинках кримських татар. Представники спецслужби затримали та відвезли у своє відділення декількох чоловіків.
- Як зауважив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, на території півострова розпочалася антиукраїнська істерія. Окупаційна адміністрація забороняє українську символіку та навіть пісні.
- На Новий рік у Криму сталося те, чого аж ніяк не очікувала окупаційна влада. Так, у новорічну ніч після виступу президента України Володимира Зеленського у Сімферополі, Євпаторії, Керчі та Джанкої запустили салюти. Такі проукраїнські прояви демонструють, що в Криму є люди, які підтримують Україну та чекають на ЗСУ.