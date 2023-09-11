Це "острів", тут неможливо щось приховати: які настрої мають окупанти в Криму

Російським окупантам у Криму дедалі тривожніше. Вони усвідомлюють, що незабаром їм доведеться тікати з півострова.

Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз сказав 24 Каналу, що про будь-які події в одному куточку Криму за кілька хвилин відомо на іншому, тому там нічого неможливо приховати.

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"Коли щось трапляється в Керчі, через декілька хвилин про це знають у Бахчисараї. Коли десь колаборанти збираються, через 2–3 години ми вже знаємо, що вони планують, куди вони тікають, де вони що купили", – зазначив Чийгоз.

За його словами, представники окупаційної влади вже вивезли свої сім'ї з півострова, а автомобільні інспектори просять заховати українські прапорці на 2–3 місяці, доки "не позбудуться цього всього".

Як можна звільнити Крим

Україна намагається донести до партнерів, що звільнення Криму не означатиме порушення "червоних ліній". Росія взагалі не має можливості захистити півострів, про що свідчать численні дронові атаки та нещодавня операція українських розвідників.

Це "острів". Порушиш логістику – і там неможливо буде якимись понтонними переправами щось вирішити,

– констатував Чийгоз.

Після кількох атак по Керченському мосту росіяни вже стикнулися з логістичними проблемами. Заступник голови Меджлісу назвав це "дистанційною деокупацією Криму".

Ситуація в Криму: останні новини

У Сімферополі 9 вересня знову було гучно. Після вибухів спалахнула військова частина російських окупантів. "Радник глави" окупованого Криму Олег Крючков заявив, що "все під контролем".

Після кількох ударів по Кримському мосту мінтранс Росії рекомендував водіям їхати через сухопутний коридор, однак і він під загрозою. ЗСУ залишилось пройти ще 10–15 кілометрів на Півдні.

Представник української розвідки Андрій Юсов сказав, що спецоперація на території Криму триває. Знищення зенітно-ракетної системи С-400 "Тріумф" уже послабило оборону ворога.