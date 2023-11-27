Сама природа починає боротись проти загарбників, – Барієв про негоду в Криму

Негода в окупованому Криму потроху починає стихати. Однак шторм уже спричинив чимало проблем для російських загарбників. Зокрема, змив їхні укріплення в Євпаторії.

Член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв прокоментував 24 Каналу ситуацію на окупованому півострові. За його словами, хвилі сягнули 8–9 метрів, що свідчить про наслідки глобального потепління.

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"Ми бачимо, як сама природа починає боротись проти загарбників", – зазначив Барієв.

Крім Євпаторії, вода повністю зруйнувала першу лінію укріплення російських окупантів також у Чорноморському районі та в Саках.

Шторм охопив увесь Крим

У степових районах випало багато снігу, а в прибережних – дуже багато пошкоджень і руйнувань передусім берегової лінії.

Досить багато руйнувань і в Сімферополі, попри його розташування в центрі Криму і більшу захищеність. Там попадали великі дерева, які перешкоджають руху.

Євпаторію і Севастополь залило морською водою.

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Про погіршення погодних умов на окупованому півострові з 26 листопада повідомили в моніторинговій групі Poseidon. Крім 8-метрових хвиль, там прогнозували 7-бальну силу вітру за шкалою Бофорта.

Так звана "адміністрація" Криму вже назвала негоду "штормом століття" і зазначила, що основного удару зазнають схід півострова й Севастополь.

Унаслідок потужного шторму майже 500 тисяч мешканців окупованого Криму залишилися без світла. Крім того, вже є постраждалі й зниклі безвісти.

До того ж затопило трасу з Євпаторії до Сак. У мережу виклали відео, на якому автобус буквально пливе вулицею.

Попри певне стишення бурі, у Криму зберігається штормова небезпека. Понеділок, 27 листопада, оголосили неробочим днем.