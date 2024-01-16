Росіяни готуються до боїв у Євпаторії: партизани навели фотодокази

Агенти "Атеш" зафіксували підготовку російської армії до боїв у Євпаторії, що в окупованому Криму. Окупанти зводять фортифікаційні споруди, наприклад, вогневі точки та секретні позиції.

Окрім цього, місцями загарбники встановлюють так звані "зуби дракона". Російська напруга останнім часом лише зросла, тому будівництво оборонних рубежів стало наслідком цього.

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Підготовка окупантів у Криму

Агенти руху "Атеш" повідомляють, що росіяни спрямували зусилля на створення більшої кількості інженерно-фортифікаційних споруд у Євпаторійському районі. Зокрема, вони почали будувати у Криму такі об'єкти:

вогневі точки на будівельних об'єктах, що знаходяться на береговій лінії;

довготривалі вогневі точки (ДОТ);

секретні позиції;

"зуби дракона" з дротом.

Як повідомили партизани, фортифікації будуються навколо міста та його меж. Будівництво йде вздовж берегової лінії озера Сасик-Сиваш на півдні від Євпаторії, вздовж залізниці та на північ від Євпаторії біля затоки Донузлав.

Партизани наголосили, що ніщо не сховається від очей їх агентів.

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