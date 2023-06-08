У Криму вдосталь інформаторів: політтехнолог розповів про настрої жителів окупованого півострова

Російські окупанти не зможуть відвернути контрнаступ ЗСУ. Вже через певний час українські військові перебуватимуть на Чонгарі або навіть далі. І місцевим колаборантам буде несолодко.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен. Він передав "привіт" колаборантам, які свого часу спалювали українські паспорти в Криму. Тепер їм потрібно добряче напружитися.

До теми Підрив Каховської ГЕС: які наслідки будуть для Криму

Звісно, підрив Каховської ГЕС міг дещо відтермінувати час контрнаступу. Але українські військові явно були готові до цього, адже про замінування дамби було відомо ще з минулого року.

Контрнаступ – невідворотній. Скоро українські війська стоятимуть на Чонгарі, а може навіть і далі. А коли знищать Кримський міст, то всі колаборанти опиняться в пастці,

– зауважив Тизенгаузен.

Сім'ї колаборантів вже тікають з Криму

Тизенгаузен спілкується з низкою проукраїнських мешканців Криму, які з певних причин не змогли покинути півострів (важкохворі батьки тощо – 24 Канал). Вони прямо розповідають, що сім'ї багатьох завезених в Крим колаборантів вже повертаються до себе "на родіну".

Настрої в багатьох колаборантів панічні. І так званий гауляйтер Криму Сєргєй Аксьонов також це розуміє. Він навіть створює власну "приватну військову компанію", щоб вберегтися від можливих зачисток з боку ФСБ, як це було на окупованому Донбасі після 2014 року.

Дивіться розмову з Борисом Тизенгаузеном на ютубі 24 Каналу

Попри все, не варто забувати, що майбутнє звільнення Криму, найімовірніше, не буде простим. Там багато оборонних укріплень та різних колаборантів.

Звільнення Криму – це вкрай важка робота. Півострів добре фортифікований, а в північній частині нариті колосальні укріплення. Це – серйозна військова база. Також там багато колаборантів,

– зауважив Тизенгаузен.

Звільнення Криму: коротко