Президентство Владіміра Путіна становить низку поразок і катастроф. Єдиним досягненням диктатора за більш ніж 20 років росіяни вважають захоплення Криму.

Музичний критик, журналіст, російський опозиціонер Артем Троїцький сказав 24 Каналу, що означатиме втрата півострова для країни-агресорки та особисто Путіна.

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"Крим для Путіна, звісно, фетиш. Єдиний козир, який він може пред'явити некритично налаштованим російським громадянам, – це захоплення півострова", – констатував Троїцький.

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Серед визначних подій для Росії також можуть бути зимові Олімпійські ігри в Сочі 2014 року та чемпіонат світу з футболу 2018-го. Однак ці заходи не можна зарахувати до "героїчних".

Крим стане вироком для Путіна

Коли українські військові звільнять Крим від російських окупантів, це стане смертним вироком владі Путіна. Втрату півострова не витримають не лише якісь "дисиденти", а всі звичайні росіяни.

З огляду на останні події на окупованому півострові, цього не так уже довго чекати. Незабаром Крим повернеться додому – в Україну.

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