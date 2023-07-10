Готуються не лише до оборони, а й до відступу, – Юсов про настрої окупантів у Криму

Сили оборони продовжують контрнаступ на Півдні Україні й це означає, що невдовзі можуть просунутись у бік тимчасово окупованого Криму. А тому окупанти та колаборанти надзвичайно серйозно готуються до потенційної оборони півострова.

Про це 24 Каналу розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов. Він зауважив, що загарбники збудували в Криму фортифікаційні споруди та кілька ліній оборони, а також перерили увесь півострів траншеями.

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Ворог вживає певні організаційні заходи

До того ж окупанти вирили траншеї на досить великій відстані від адміністративного кордону з материковою Україною.

Вони не лише готуються до оборони, а до відступу. Росіяни розглядають це як цілком реалістичний сценарій. І правильно роблять,

– підкреслив представник ГУР.

Крім того, вони вживають певні організаційні заходи. На низці підприємств окупантів вилучено документацію та вивезено за межі півострова. Є відповідні інструкції, як діяти колаборантам у випадку екстреної евакуації.

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Є й багато інших ознак того, що росіяни припускають можливість відступу, адже розуміють, що Україна обов'язково буде в Криму.

Як окупанти в Криму готуються до оборони: дивіться відео

Відплата неминуча

Водночас на півострові продовжує лунати "бавовна". Напередодні було чути вибухи у Керчі. Представник окупаційної влади заявив, що їхня ППО нібито "збила" крилату ракету.

"На громадян України різного походження та різної культури, які мешкають у тимчасово окупованому Криму, такі процеси впливають позитивно. Кожного разу, коли на півострові трапляється "бавовна", люди, які перебувають у російській окупації, відчувають, що звільнення Криму відбудеться і воно неминуче. А окупанти і колаборанти розуміють, що відплата неминуча", – наголосив Андрій Юсов.

Поки окупанти будуть перебувати на півострові, "бавовна" там буде час від часу траплятися. Але за це несе повну відповідальність російська окупаційна влада.

"Бавовна" в Керчі: що відомо

На тимчасово окупованому півострові 9 липня пролунали вибухи. Приблизно о 12.00 в Керчі було гучно, місцеві жителі чули 3 – 4 вибухи.

Гауляйтер Криму Сєргєй Аксьонов заявив, що нібито було збито крилату ракету, проте загиблих та постраждалих буцімто немає.

Місцеві ж повідомляли, що вибухи лунали поблизу Кримського мосту, адже біля нього з'явилося задимлення. Крім того, свідки наголошували, що бачили не одну, а декілька ракет.

Крім того, час рух по Кримському мосту на певний було перекрито. Однак російські пропагандисти заперечували, що це пов'язано з ракетною атакою.