Крим стане пасткою для росіян, – генерал-лейтенант про важливі події на фронті

Українські військові подолали найскладнішу ділянку в системі оборони росіян. Стратегія виснаження ворога потребує багато ресурсів, але спрацьовує.

Українським військовим вдалося досягнути успіху на певних ділянках. Про це 24 Каналу розповів генерал-лейтенант, ексголова служби зовнішньої розвідки України та екскерівник ГУР Міноборони Валерій Кондратюк, додавши, що зараз на фронті відбуваються досить важливі події.

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Триває боротьба на виснаження

Наші підрозділи подолали важливу частину в системі оборони росіян. Можливо, не з такою швидкістю, як від нас очікували, з великими втратами, але ми досягли успіху.

На відміну від стратегії на виснаження наші партнери пропонували нам створення "броньованого кулака", щоб зламати ним оборону ворога. Наша стратегія потребує багато ресурсів, її так само використовує й Росія.

Сьогодні це боротьба на виснаження за те, у кого першим закінчаться ресурси,

– сказав Валерій Кондратюк.

Генерал-лейтенант розповів про важливі події, які сьогодні відбуваються на фронті: дивіться відео

Крим стане пасткою для росіян

Збройні Сили зараз виходять на прорив оборони у напрямку міста Токмак.

Взяття цього міста автоматично перетворить Крим на мишоловку для росіян,

– підкреслив Валерій Кондратюк.

Далі постане питання остаточного знищення Кримського мосту, перерізання артерій-поставок, а наявність технічних засобів дозволить уразити й знешкодити будь-яку військову ціль чи об'єкт на території Криму.

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