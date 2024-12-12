Чи вдається росіянам форсувати Оскіл: військовий розповів про дії ворога на Куп'янщині

На Куп'янському напрямку з початку доби станом на 12 грудня російські окупанти проводили наступальні дії біля Синьківки, Загризового та Западного. Загалом Генштаб прозвітував про 3 боєзіткнення на цьому напрямку. Інтенсивність штурмових дій ворога нині зменшилась.

Командир загону безпілотних систем спецпризначення "Тайфун" НГУ Михайло Кмитюк в етері 24 Каналу розповів, що росіянам не вдається зараз активно діяти на цій ділянці фронту через несприятливу погоду.

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Окупанти взяли паузу

Сьогодні, зі слів Кмитюка, погодні умови ускладнені не лише для російських загарбників, а й для українського війська. Поки що росіяни не наважуються форсувати річку Оскіл.

Минулого тижня ворог намагався провести ці дії, але групи наших екіпажів і суміжних підрозділів відпрацювали по ньому і не дали йому здійснити свій задум. Зараз в росіян коротка пауза. Але як тільки погодні умови покращаться, ворог буде активно приступати до штурмових дій,

– зазначив Кмитюк.

Ситуація на Куп'янському напрямку: дивіться на карті

Нагадаємо, що росіяни форсували річку Оскіл вже 2 рази й створювали після цього плацдарми. Сили оборони України один з них (південний) знищили, другий (північний) найближчим часом планують теж зачистити.

Зазначимо, що військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов раніше повідомляв, що навіть якщо спроби окупантів форсувати річки та створювати плацдарми будуть успішними, через проблеми з логістикою такі плацдарми будуть для них могилою. Без можливості регулярного постачання боєприпасів та їжі росіяни не здатні утримувати займані позиції. А налагодити логістику через річки – вкрай складне завдання.