Лише звучить загрозливо: на що здатна нова армія, яку Росія кинула на фронт

Росія перекинула на Куп'янський напрямок частини 25 загальновійськової армії. Попри значні сили, окупанти мають мало шансів на успіх.

Військовий експерт Юрій Федоров розповів 24 Каналу, чому не варто боятись нової армії, але готуватись до найгіршого сценарію.

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"Щодо 25 армії – вона щойно сформована. Ця армія доволі слабка, не загартована в боях", – зазначив Федоров.

За даними британської розвідки, Росія почала набирати військовослужбовців до 25 армії лише в серпні, а розгортати планувала – не раніше грудня. Припускають, що країна-агресорка негайно кинула новобранців у бій через протяжність фронту і наступ України на трьох різних напрямках.

Аналітики ISW зазначали, що Росія перекинула 25 армію на Куп'янськ, щоб замінити 41 армію, яку почали передислоковувати на Південь.

Чи можуть росіяни прорватись до Куп'янська

Окупанти намагаються просунутись до Куп'янська із середини липня і сподівались на реванш до 9 вересня – річниці звільнення міста українськими військовими.

Ця дата минула, але ворог продовжує відчайдушні спроби, щоб отримати хоч якусь перемогу. Дарма що місто не має жодного воєнного значення.

Водночас Федоров допускає можливість захоплення Куп'янська, але тільки зі східної його частини – до річки Оскіл. Західний берег дуже високий – форсувати його складно, росіянам це навряд чи вдасться.

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