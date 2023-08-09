Нагадує Бахмут: росіяни на Луганщині пруть на українські кулемети, навіть не пригинаючись
Російські окупанти продовжують відчайдушно атакувати українські позиції на Куп'янсько-Лиманському напрямку. Водночас ворог зазнає невиправданих втрат.
Військовий експерт Олег Жданов на своєму ютуб-каналі порівняв ситуацію на Луганщині з тою, що була свого часу в Бахмуті, передає 24 Канал.
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"Тут найважча ситуація – чимось нагадує Бахмут. Росіяни просто йдуть на наші кулемети, навіть не пригинаючись. Ці роти "Шторм-Z" – як смертники", – зазначив Жданов.
Росіяни стрімко гинуть на Куп'янському напрямку: дивіться відео
Ворог зібрав на цьому напрямку 100-тисячне угруповання і намагається відновити наступальну операцію. Так, 8 серпня ворогу вдалося захопити Новоселівське на Луганщині. Водночас ЗСУ відкинули росіян від Новоєгорівки на Харківщині.
Яка мета в росіян
Оскільки основний удар Сил оборони спрямований на Запоріжжя, російські окупанти намагаються відтягнути захисників на Луганщину.
Завдання-максимум ворога – захопити Куп'янськ і вирівняти лінію фронту по річці Оскіл. Однак українські захисники цього не допустять – вони грамотно вибудували оборону, зав'язану на висотах та інших природних перешкодах.
Ситуація на Сході: останні новини
- Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський прокоментував ситуацію на Куп'янському напрямку. За його словами, останніми днями посилилась інтенсивність бойових дій – окремі позиції кілька разів переходили з рук у руки.
- До слова, Сирський відвідав бойові підрозділи на Куп'янському напрямку. Він обговорив план дій з командирами, від яких багато чого залежить.
- У Генштабі повідомили, що ворог зазнає масштабних втрат на Сватівсько-Кремінному напрямку. Протягом 1–7 серпня в бєлгородський шпиталь відправили близько 500 окупантів з вогневими пораненнями різного ступеня тяжкості.