Нагадує Бахмут: росіяни на Луганщині пруть на українські кулемети, навіть не пригинаючись

Російські окупанти продовжують відчайдушно атакувати українські позиції на Куп'янсько-Лиманському напрямку. Водночас ворог зазнає невиправданих втрат.

Військовий експерт Олег Жданов на своєму ютуб-каналі порівняв ситуацію на Луганщині з тою, що була свого часу в Бахмуті, передає 24 Канал.

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"Тут найважча ситуація – чимось нагадує Бахмут. Росіяни просто йдуть на наші кулемети, навіть не пригинаючись. Ці роти "Шторм-Z" – як смертники", – зазначив Жданов.

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Ворог зібрав на цьому напрямку 100-тисячне угруповання і намагається відновити наступальну операцію. Так, 8 серпня ворогу вдалося захопити Новоселівське на Луганщині. Водночас ЗСУ відкинули росіян від Новоєгорівки на Харківщині.

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Оскільки основний удар Сил оборони спрямований на Запоріжжя, російські окупанти намагаються відтягнути захисників на Луганщину.

Завдання-максимум ворога – захопити Куп'янськ і вирівняти лінію фронту по річці Оскіл. Однак українські захисники цього не допустять – вони грамотно вибудували оборону, зав'язану на висотах та інших природних перешкодах.

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