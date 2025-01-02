Місяць буде гарячим: в ЗСУ розказали про спроби росіян форсувати Оскіл та зміни на фронті

Для того, щоб противнику вдатися до форсування річки Оскіл в напрямку лівобережного Куп'янська та Куп'янськ-Вузлового, йому треба заволодіти визначеним плацдармом. Перед окупантами стояло завдання до 1 листопада зайняти ці позиції. Не зважаючи на їхні постійні ударно-штурмові дії з застосуванням бронетехніки, досягти результатів на полі бою росіянам не вдалося.

Про це в етері 24 Каналу розповів командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко, додавши, що дедлайн ворога змінювався. Завдання, яке противник мав виконати спочатку до 1 листопада, а потім до Нового року, він провалив, хоча поклав на це велику кількість особового складу і військової техніки.

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Втрати противника

Якщо говорити загалом про підготовку лівобережного плацдарму, зі слів Федоренка, противник дуже активно намагається розширити клин, який утворився до населеного пункту Кругляківка. Росіяни намагалися це зробити й по течії до Колісниківки.

За останній тиждень до Нового року противник 4 рази виходив з застосуванням бронетехніки (40 одиниць), але зазнав втрат. 85% цієї техніки було пошкоджено та знищено, як і штурмова піхота. В напрямку Колісниківки ворогу не вдалося отримати тактичний результат,

– повідомив Федоренко.

Ворог намагається скористатися несприятливою погодою

Нижче по течії біля населеного пункту Загризове росіяни за попередні періоди мали часткові успіхи. Їм вдалося зайняти частково ліс, але на поточний момент ворог заблокований для входу в сам населений пункт.

Стосовно населеного пункту Лозова, там окупанти намагаються просуватися по флангах. За останній період їм не вдалося наростити своєї присутності.

Щодо переходу річки Оскіл, можливо, хтось назвав би це форсуванням, але це скоріше робота ворожих ДРГ та частково піхотних підрозділів,

– зауважив Федоренко.

Користуючись несприятливими погодними умовами, вище по течії противник спочатку мав успіх біля населеного пункту Новомлинськ, йому вдалося зайняти правобережний плацдарм, але навести переправу не зміг.

Як розповів командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес", переміщення особового складу відбувалося на плотах та човнах, Сили оборони України провели відповідні заходи і противник був скинутий в річку Оскіл.

Ситуація на Куп'янському напрямку: дивіться на карті

Росіяни хочуть встигнути до 20 січня

Для ворога, за переконанням Федоренка, принципово важливо максимально тиснути зараз на українські позиції до того, як зміниться політична ситуація у світі, а саме до інавгурації Трампа, після якої він буде вимушений презентувати певні кроки щодо України та протидії Росії.

Тому найближчий місяць буде гарячим. Я переконаний, що нам вдасться виконати завдання і не дати противнику можливості заволодіти Куп'янськ-Вузловим та лівобережним Куп'янськом,

– підсумував Федоренко.

Нагадаємо, 24 грудня в Генштабі повідомили, що окупанти під прикриттям дощу і туману спробували розширити контрольовану територію на лівому березі річки Оскіл на Куп'янському напрямку. Механізований накат тривав майже увесь день. Атаку росіян вдалося відбити, а їхню бронетехніку (12 одиниць) знищити.