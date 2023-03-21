Зброю можна постачати ледь не з Москви: офіцер ЗСУ назвав найважливіший напрямок для Росії

Генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що окупанти тиснуть на Куп'янському та Лиманському напрямках. Але ЗСУ всюди дає ворогу відсіч.

Командир одного з підрозділів ЗСУ Денис Ярославський зазначив, що ці напрямки щонайменше 4 місяці перебувають під вогневим тиском окупантів. Про це він розповів 24 Каналу. За його словами, саме тому військова адміністрація евакуює з Куп'янська людей – це дуже вчасне і рішення.

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Пріоритетний напрямок для ворога

Він впевнений, що противник буде продовжувати систематично знищувати Куп'янськ.

Куп'янськ-Вузловий – це пріоритетний напрямок для ворога, тому що там розташована вузлова розв'язка залізничного полотна, яке дає йому можливість постачати БК та техніку ледь не з Москви. Саме тому окупанти хочуть захопити цей населений пункт попри все,

– наголосив Ярославський.

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Військовослужбовець зазначив, що до Куп'янська-Вузлового та до Куп'янська від Дворічної, де зараз, де йде лінія зіткнення, відстань – 10 – 15 кілометрів.

Нехай спробують їх пройти. Це неможливо,

– зазначив він.

Співрозмовник звернув увагу, що від Авдіївки, де зараз розташована лінія зіткнення, до центру Донецька залишилось 9 кілометрів.

"Чекайте нас у центрі Донецька", – звернувся Денис Ярославський до окупантів.

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