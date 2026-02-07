У Куп'янську росіяни залишилися лише у "колодязі": у ЗСУ пояснили, в якому вони там становищі
- Українські сили продовжують просуватися у Куп'янську, зменшуючи кількість російських окупантів, які залишилися в районі міської лікарні.
- Наразі окупанти ізольовані у "колодязі" з багатоповерхівок у місті.
Українські сили продовжують просуватися у Куп'янську, затискаючи ворога у міській забудові. Наразі у місті залишилася невелика кількість окупантів.
Про це у розмові з 24 Каналом розповів начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов, пояснивши, де саме розташовуються залишки росіян у Куп'янську Харківської області. Також чисельність окупантів там зменшується, оскільки Сили оборони здійснюють "розвідувально-штурмові дії з виявлення та ліквідації противника".
До теми Росіяни знову намагаються прорвати кордон у двох областях і створюють загрози для Запоріжжя: як змінилася лінія фронту за тиждень
Яка кількість окупантів залишається у Куп'янську?
Трегубов зазначив, якщо раніше йшлося про те, що більшість росіян зосереджена в одному кварталі в Куп'янську, то тепер усі росіяни, що залишилися у місті, перебувають в цьому кварталі.
Що відбувається у Куп'янську: дивіться на карті
"Це квартал на північ від центру, це район міської лікарні. Це, фактично, "колодязь" з багатоповерхівок. Там вони зараз перебувають і намагаються утримувати оборону. Йдеться про кількість до 50 осіб ворога", – наголосив Віктор Трегубов.
Зверніть увагу! Сили оборони, як зазначив військовий експерт Роман Світан, повністю контролюють південно-західний напрямок у Куп’янську. Але надалі їм потрібно скинути противника з правого берега річки Оскіл та прибрати плацдарм в районі Дворічної. Там необхідно розгорнути військову операцію із зачистки правого берега Осколу до Дворічної. Якщо ж залишити цей плацдарм, то ворог може знову почати просуватися з півночі на південь у бік Куп'янська.
Начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил наголосив, що окупанти там ізольовані. Вони не можуть вести активні дії, а просто намагаються вижити, отримуючи постачання по повітрю.
Яка ситуація на фронті?
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що найінтенсивніші бої тривають у районі Покровська. Загалом активна лінія фронту в Україні становить приблизно 1200 кілометрів. Також зростає глибина бойових порядків, яка, завдяки розвитку безпілотних систем, сягає 15 – 20 кілометрів.
Крім того, за даними Інституту вивчення війни, окупанти продовжили рухатися на Слов'янському напрямку, але підтвердженого прогресу не мали. Вони атакували в районі самого Лимана, а також поблизу Новоселівки, Ставків, Дробишевого, Зарічного, Закітного, Дронівки, Платонівки, Різниківки, Кривої Луки, Миколаївки, Никифорівки, Федорівки Другої, Діброви, Васюківки та Рай-Олександрівки.
Також росіяни тиснуть на Оріхів і мали тактичні просування біля Степногірська. Це становить загрозу обстрілів Запоріжжя з артилерії. Як вважає речник Української добровольчої армії Сергій Братчук, ворог, імовірно, найближчим часом планує більше тиснути на Оріхівський оборонний вузол. Це означає, що на Запорізькому фронті інтенсивність бойових дій навряд чи зменшиться.