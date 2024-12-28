У DeepState спростували інформацію про захоплення Курахового росіянами

Інформація щодо окупації російськими військами міста Курахове, що в Покровському районі, не відповідає дійсності. Протягом останніх кількох місців ворог намагається захопити цю територію, але зазнає невдач.

Про захоплення окупантами Курахового 27 грудня повідомляв Інститут вивчення війни. Але наразі вороги лише просунулися біля міста. Про це 24 Канал пише з посиланням на проєкт DeepState.

Читайте також Росія продовжує штурмувати острови на Херсонщині: де намагався висадитися ворожий десант

Оновлені дані від DeepState

В повідомленні ISW раніше йшлося, що окупанти просунулися до адміністративних кордонів Курахового, захопили місто і поля на півдні. Аналітики DeepState зазначають, що вороги не контролюють місто, але бої тривають на його західних та південних околицях. Хоча на цьому напрямку, як пишуть в DeepState, "тенденції невтішні".

Ситуація біля Курахового: дивитися на карті

Натомість російські війська просунулися біля Шевченко, Янтарного, Розливу, Рівнополя та в Торецьку.

Росіяни продовжують штурмувати Курахове

Відомо, що поблизу Курахового знаходиться від 35 до 36 тисяч росіян. Окупанти проводили в місті бронетанкові атаки, але, ймовірно, зазнали значних втрат.

Російські біля Курахового мають значну перевагу в живій силі і техніці та посилюють тиск. Збройні Сили України стримують штурми ворога та проводять контрдиверсійні заходи.