Тоді росіяни сунутимуть далі на Покровськ: Жданов назвав ключове місто для оборони ЗСУ

Росіяни наразі припинили активні дії на певних ділянках Покровського напрямку і зосередили увагу на його південному фланзі. Саме там може скластися загрозлива ситуація.

Таку думку висловив 24 Каналу військовий експерт Олег Жданов, наголосивши, що ворог зараз визначив ключове місто, оборону якого намагається зламати. Також попри те, що Покровськ залишається основною ціллю противника, він, за даними британської розвідки, сповільнив свої просування у його бік.

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Місто може опинитися у напівоточенні

Генштаб України, на думку Жданова, зараз "перекроїв" Покровський і Курахівській напрямки. Тепер південний фланг Покровського переданий у склад Курахівського.

В північній та центральній частинах Покровського напрямку ЗСУ допомагає сама природа – географічні особливості місцевості – стримувати наступ противника,

– зауважив він.

Йдеться про такі населені пункти як Воздвиженка, Новогродівка, за Гродівкою починаються панівні висоти, на яких можуть розташуватися українські сили.

На цій ділянці Покровського напрямку впродовж декількох діб лінія фронту залишається без змін. Однак противник зосередив зусилля на південному фланзі, який тепер має назву "Курахівський напрямок",

– пояснив військовий експерт.

Ситуація, за його словами, може бути непередбачуваною, тому що росіяни через північний фланг Курахівського напрямку намагаються обійти Селидове з півночі.

Там може бути пастка, адже тоді місто опиниться у напівоточенні. Якщо росіяни зламають оборону Селидового, то далі сунутимуть на Покровськ,

– наголосив він.

Селидове на сьогодні є ключовим містом на цій ділянці фронту і останнім більш-менш великим опорним пунктом української оборони на шляху до Покровська. Далі росіяни будуть просуватися з меншими зусиллями і, можливо, з більшою швидкістю.

Тому для нас дуже важливо утримати це місто, щоб не допустити прориву нашої оборони,

– підкреслив Олег Жданов.

Зверніть увагу! Як зазначив офіцер 15-ї БрОП НГУ Олександр Рясний, росіяни ведуть активні штурмові дії, намагаючись захопити Селидове з флангів, а саме через Українськ, Гродівку. Так вони планують" перекрити логістику" та взяти місто під вогневий контроль. Водночас, за його словами, Селидове перебуває повністю під контролем українських сил і противника у місті немає.

Ситуація на Курахівському напрямку: дивіться на карті