Росія накопичує війська для удару по Сумщині: Світан припустив, чи зможуть ЗСУ зупинити ворога

Ситуація у Курській області останніми тижнями загострилась. Ворог намагається відтіснити українські сили, проте вони продовжують утримувати плацдарми на Курщині. Також наші захисники стримують просування росіян у Сумську область.

Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, наголосивши, чи є у противника ресурси, щоб рухатись у Сумську область і контролювати її. Раніше Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявляв, що Росія намагається прорвати оборону українських сил, витіснити їх з території Курщини та перенести бойові дії на територію Сумської і Харківської областей.

До теми Ворог просунувся на Сумщині, ЗСУ розвивають успіхи під Покровськом: аналіз ISW та оновлені карти

Ворога не можна підпускати

Світан зазначив, що ворог накопичує ресурси на Курському напрямку переважно на перетині траси – логістичного шляху для українського гарнізону.

Однак зосередження таких сил, щоб розпочати рух на Суми, там немає. Ба більше, росіянам нема де взяти сотні тисяч особового складу, щоб тільки почати просування на Сумщину, не кажучи про контролювання її,

– пояснив військовий експерт.

Ворог, за його словами, намагається виконати завдання з відсунення українських сил, які зараз утримують два плацдарми на Курщині. Росіянам не вдається витиснути наші війська з півночі і зі сходу. Вони намагаються їх підрізати з північного заходу і зайти з боку населеного пункту Новеньке у Сумській області.

Противник старається накопичити сили і рухатись у бік Басівки, далі – у бік Локні, вздовж річки Локня, по трасі у північно-західному напрямку від двох плацдармів,

– повідомив полковник запасу ЗСУ.

Що відбувається у Курській області Росії та на Сумщині: дивіться на карті

Роман Світан зауважив, що зараз головне для українських військових утримати позиції та стримати спробу росіян перерізати одну з основних трас постачання.

Ворога не можна підпускати до неї, тому що якщо він вийде на основну трасу, то вздовж неї потім зможе повернутися і вже з тилу вдарити по українських військах. Навіть по тих, що перебувають на висотах в районі Суджі,

– підкреслив військовий експерт.

Цей маневр, за його словами, можна легко вирахувати, і можливість зупинити просування росіян є. Для цього потрібні додаткові сили та засоби – щонайменше одна серйозна бригада, а також підсилення полком безпілотників, які можуть працювати при протидії РЕБ противника. Однак все залежатиме від рішень Генштабу України.

Нагадаємо, що за словами керівника ЦПД Андрія Коваленка, противник в прикордонній зоні Сумської області готується до активніших бойових дій, накопичуючи ресурси, щоб піти на українську територію. Проте, на думку Коваленка, "не треба плутати це з наступом на Суми", адже росіяни діють в прикордонні, зазнають втрат, однак готуються до нових атак.