Чи може Росія витіснити ЗСУ з Курщини до інавгурації Трампа

Владімір Путін наказав витіснити Збройні Сили України з Курщини, ймовірно, він хоче зробити це до дня інавгурації Дональда Трампа у січні 2025 року. Зараз у Курській області триває активна фаза війни з обох сторін.

Росіянам вдалося повернути під свій контроль приблизно 40% територій, які контролювали Збройні Сили України. Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач з Ізраїля Давид Шарп, зауваживши, що робити подальші прогнози поки зарано.

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Як може розвиватися ситуація

Для того, щоб розуміти, що відбуватиметься далі, треба точно знати пріоритети України та Росії. Якщо українське командування вважатиме, що Курщина дуже важлива, найперше з політичного погляду, то бої продовжаться. А для втримання позицій виділятимуть більш ресурсу.

Мовиться про людські резерви, а також про боєприпаси, вогневу міць. У такому випадку є всі причини, чому доволі успішна оборона триватиме далі,

– сказав Давид Шарп.

Також є російська сторона та її пріоритети. Якщо Путін справді поспішає до інавгурації Трампа, то може виділити більше сил для боїв на Курщині. Це підвищить шанси росіян. Хоча не варто відкидати, що очільника Кремля влаштовують темпи просування й він насамперед хоче розвивати успіх на Донеччині.

Зверніть увагу! Військовий експерт Сергій Грабський наголосив, що втримання позицій на Курщині є пріоритетом для України. Це полегшить виконання завдань військовим на інших ділянках фронту, зокрема на Покровському на Курахівському напрямках.

"Багато всього залежить від пріоритетів. У Курській області, на відміну від інших проблематичних місць, українська армія не перебуває під загрозою оточення. Тому побачимо, що вирішать та хто які сили виділить", – підсумував військовий оглядач з Ізраїля.