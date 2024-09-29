На Курщині дезертували відразу 15 російських військових, які відмовилися йти в штурм
Операція Сил оборони у Курській області триває. Росіяни там дезертують та здаються у полон.
Російські телеграм-канали пишуть, що у Курській області дезертували відразу 15 російських військових. Вони відмовилися йти у черговий м'ясний штурм, передає 24 Канал.
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Російські військові деморалізовані
Армія ворога все більш деморалізується через події у Курській області. Росіяни дезертують та відмовляються йти в штурми.
Зокрема, нещодавно керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко натякнув на вдалі дії Сил оборони у Курській області, які залишають російських воєнкорів без коментарів.
Території, які українські військові взяли під контроль, можуть стати козирем для Києва в майбутніх переговорах з Москвою. Про це йдеться в матеріалі Forbes.
Операція ЗСУ у Курській області створила стратегічну проблему для російського диктатора Владіміра Путіна. Це також створює операційні проблеми для Росії через логістичні лінії, які проходять через цю територію.
Таку думку в інтерв'ю агентству Інтерфакс-Україна висловив голова Військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер. За його словами, прорив кордону є розумним кроком України у війні.