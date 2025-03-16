Слова Путіна – маячня: полковник запасу пояснив, що відбувається на Курському напрямку

Владімір Путін заявив про "угрупування ЗСУ", яке перебуває у "ізоляції" в Курській області. Таку інформацію російський диктатор, найімовірніше, просто вигадав.

Координатор групи "Інформаційний спротив", полковник запасу Костянтин Машовець розповів 24 Каналу, що ворог може спеціально викривляти інформацію для певного меседжу США. В Курській області ж вогневий контроль мають обидві сторони.

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Навіщо Путін бреше

Полковник запасу зазначив, що слова російського диктатора навіть частково не відповідають реальній ситуації в Курській області. Росіяни навмисно створюють іншу реальність в інформаційно-психологічному просторі.

В заявах (Путіна – 24 Канал) звучать такі цифри оточення як десятки чи сотні тисяч. Це взято з фантастичної уяви. Або Путіну так справді доповідають, або вони роблять це навмисно, щоб використати цей посил через офіційних осіб інших держав, наприклад, Дональда Трампа,

– зауважив він.

Зауважмо, що Дональд Трамп нещодавно повідомив, що він попросив Путіна, аби той зберіг життя тисячам українських військових на Курщині, яких нібито оточує російська армія.

Машовець пояснив, що серед сторін немає переваги у вогневому контролі, адже це можливість завдавати вогневе ураження по певному району обома сторонами. Така ситуація є і в районі Басівки Сумської області, і в районі Гуєво Курської області.

Як ЗСУ можуть здійснювати вогневий контроль, так і противник. Засоби ураження різні – від дронів до артилерії,

– сказав він.

Нагадаймо, що президент України Володимир Зеленський заявив, що окупанти мають на меті оточити ЗСУ на лінії фронту в Україні, але не в Курській області.