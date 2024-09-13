Змушені шукати методи: що дозволить росіянам підсилитись на Курщині

Українська операція в Курській області перейшла до наступного етапу, який передбачає сковування значної кількості російських підрозділів, аби вони не були залучені на гарячих ділянках фронту, зокрема Донеччині (Покровському та Курахівському напрямках).

Про це в етері 24 Каналу зазначив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, підкресливши, що на Курщині українські війська обороняються і захищаються, не дають ворогу розвинути стрімкий успіх, завдають удари дистанційно дронами й HIMARS по позиціях російських військ.

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Те, що нині відбувається на Курщині – прогнозовано

Мусієнко наголосив, що ситуація, яка зараз розгорнулась в Курській області – є цілком очікуваним. Україна та її Сили оборони до цього готувалися. З його слів, мета курської операції як раз в тому й полягає, аби ворог йшов у контрнаступ, бо таким чином Росія буде витрачати ще більше своїх ресурсів.

Інститут вивчення війни це підтверджує, що російській армії нині не вистачає тих засобів та сил, які є у наявності, щоб здійснювати потужніші контратаки. Говорячи про наступальні дії, можна сказати, що Росія буде ще більше зазнавати людських втрат, а це означає, що їй потрібно буде постійно підживлювати контингент російських військових на Курщині,

– озвучив Мусієнко.

Росії доведеться знімати з фронту більше сил

Подальша ситуація в Курській області буде залежати від того, яким чином діятиме Росія: або піде в масштабніший наступ і намагатиметься витіснити українські війська, або будуть менші спроби атак для здобуття тактичної переваги.

В будь-якому випадку, зі слів Мусієнка, це означає, що російському командуванню потрібно буде збільшувати своє угруповання в Курській області.

"На Курщині були сконцентровані певні сили, але дуже багато серед них виявилося непідготовлених солдатів строкової служби, які здавалися в полон чи відступали. Інститут вивчення війни порахував, що український контингент там може складати до 20 тисяч військових, значить російський – 60 тисяч. 1 до 3. Росії потрібно буде більше сил знімати з фронту, але вона неохоче це робить", – зауважив Мусієнко.

Аби була змога здійснювати контрнаступ Росія почала перекидати у Курську область досвідченіші військові підрозділи, зокрема 51-го полку та 106-ї дивізії ВДВ.

Інститут вивчення війни повідомив, що російські війська продовжували контратакувати по всьому українському виступу в Курській області 12 вересня, але досягли лише незначних успіхів. Ймовірно через продовження українських наступальних операцій та оборонних контратак.