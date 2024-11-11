"Фінальний ривок": що задумали росіяни на Курщині

Росіяни зосередили в Курській область 50 тисяч військових, включаючи військових з Північної Кореї. Останні тижні окупанти вже активізували наступальні дії та готуються до фінального наступу.

Таку думку 24 Каналу висловив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, зауваживши, що завданням росіян є витіснення ЗСУ з Курської області до кінця цього року. Крім того, наступи ворог здійснює одночасно з кількох напрямків, а не з одного, як це було раніше.

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Що задумали росіяни на Курщині

Керівник Центру розповів, що загалом на Курщині російський наступ був і він триває й зараз. Тому ті дії, які зараз відбуваються в цій області можна назвати вже другою спробою контрнаступу росіян.

Перша спроба окупантів витіснити ЗСУ з Курської області почалась 15 вересня цього року, але, в результаті, була невдалою. Потім, з 10 жовтня, ворог теж посилив наступ. Тоді росіянам вдалось трохи просунутись і повернути під контроль деякі території.

Зараз вони (росіяни – 24 Канал) готуються до такого фінального ривка, який, ймовірно, хочуть здійснити до кінця цього року. Він передбачає повне витіснення українських військ з Курської області,

– пояснив Мусієнко.

Саме для цього росіяни накопичували угруповання, яке зараз перейшло рубіж 50 тисяч. Також вони очікували підкріплення у вигляді північнокорейських солдатів.

Цікаво! Військовий аналітик Ян Матвєєв висловив думку про те, що росіяни посилюють штурмові дії на Курщині через плани Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні. Трамп може планувати замороження конфлікту, тому Кремлю невигідне перебування ЗСУ в цій області.

За словами керівника Центру, за останній тиждень була вже не одна спроба здійснити масований наступ з 3 – 4 напрямків.

Якщо раніше, в більшості, спостерігався фронт в районі Коренева і далі на схід, куди ворог тиснув постійно і мав певні тактичні успіхи, то зараз додався і Північний, і Східний напрямки одночасно,

– зауважив Мусієнко.

Він додав, що українські війська роблять все для того, щоб зірвати задум росіян. Для прикладу, в Брянську область вже "залетіли хороші БпЛА", які вдарили по складах з боєприпасами. Цей арсенал окупанти використовували у більшості для забезпечення російського угрупування на Курщині.

До слова, для контрнаступу в Курській області росіяни використовують БМП, БТР і танки, намагаючись обійти і вклинитися між стиками бригад. Противник вдається до тактики обхідних маневрів.