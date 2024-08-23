У NYT проаналізували зміни у ставленні росіян до Путіна після Курської операції

Сили оборони продовжують успішну операцію у Курській області. Західні журналісти проаналізували, як змінилось ставлення росіян до їхнього президента після її початку.

Західні журналісти пишуть, що після початку Курської операції ставлення до Владіміра Путіна стало більш негативним. Відповідно до аналізу FilterLabs AI, таке просування України є провалом для російського президента.

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Відповідь Путіна була неадекватною

У видання відзначали, що у країнах із авторитарним устроєм важко точно оцінити громадські настрої, адже люди часто бояться говорити, тому щоб усунути цей недолік, FilterLabs відстежує коментарі на сайтах соціальних мереж, публікації в Інтернеті та на сайтах новинних ЗМІ, використовуючи комп’ютерну модель для аналізу настроїв, висловлених звичайними росіянами.

Росіяни почали змінювати своє ставлення під час повстання бійців ПВК "Вагнера" під проводом Пригожина, однак це стало простежуватись різкіше після початку операції в Курській області.

Відповідь Путіна на вторгнення в кращому випадку була визнана неадекватною, а в гіршому – образливою,

– сказав Джонатан Теубнер, виконавчий директор FilterLabs.

Ставлення до Путіна в Москві залишається більш позитивним, але згідно з аналізом, на околицях Росії зростає розчарування Кремлем.

За словами офіційних осіб, авторитет Путіна в Росії швидко відновився після того, як Пригожин припинив повстання. Путін завжди демонстрував вміння маніпулювати громадською думкою про себе. Остаточна втрата популярності серед росіян може ускладнити ведення війни проти України.

Визначити точний ефект від української операції непросто.

Настрої щодо пана Путіна різко впали в регіонах Росії, де Кремль посилив заходи прихованої мобілізації. Падіння авторитета Путіна може призвести до того, що російській армії стане важче поповнювати свої втрати.

Аналіз показав, що Кремль продовжує впливати на те, як російські національні ЗМІ висвітлюють війну, мало показуючи помітні статті. Але регіональні ЗМІ менш схильні прикрашати новини, сказав пан Тойбнер.

Крім цього, Кремль розпочав пропагандистську кампанію проти росіян у прикордонних регіонах після початку українського контрнаступу. В рамках цієї кампанії вони попереджали про "психологічні операції", які нібито може готувати Україна.