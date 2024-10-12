Росія підсилила Курське угрупування: з яких напрямків росіяни перекинули військо

Курська операція триває вже понад 2 місяці, з багатьох напрямків росіяни забрали частину своїх військ. Однак лише ту кількість, яка б не принесла відчуття дефіциту.

Так, частина військ "Північ", "Захід" та ще кілька угрупувань вже воюють на Курщині. Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний" спротив Олександр Коваленко, зауваживши, що Донецький напрямок для Росії залишається в пріоритеті.

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З яких напрямків росіяни перекинули війська на Курщину

Військово-політичний оглядач розповів, що росіяни не забирають свої війська з Донецької області, адже вона для них є пріоритетом. Окупанти не мають в планах послаблення Покровського та Курахівського напрямків.

Щодо інших плацдармів, вони намагались забирати таку кількість своїх військових до Курщини, яка б не дала відчути дисбалансу можливостей, тобто послаблення.

Курське угрупування переважно формувалось з підрозділів складу Леніградського військового округу, який, до речі, забезпечує усю групу військ "Північ". З іншого боку – вони підсилювались групою військ "Захід", яка відповідала за Куп'янський напрямок,

– пояснив Коваленко.

Крім того, в Курській області діє група військ "Днєпр", яке зосереджене на лівобережжі Херсонської області та тимчасово окупованій частині Запорізької області.

Зверніть увагу! Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що Росія перекинула близько 50 тисяч військових до Курської області. Це послабило російські позиції в Запорізькій, Херсонській областях та на Краматорському напрямку.

Також окупанти забрали підрозділи з групи військ "Схід" та навіть групи військ з оборони Криму.

Саме з цих напрямків в першу чергу росіяни перекинули війська. Владіміру Путіну пріоритетніше захопити якесь село на Донеччині, ніж почати звільняти Курську область,

– зауважив військово-політичний оглядач.

Нагадаймо, керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко повідомив, що на Курщині російське командування намагається витіснити ЗСУ до настання поганої погоди, посилюючи механізовані наступи. Ситуація в області динамічна, з постійними змінами та важкими боями.