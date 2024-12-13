Тривають жорстокі бої: за ким зараз ініціатива на Курському напрямку

Російська армія на початку листопада розпочала третій контрнаступ у Курській області. Відтоді противнику вдалося взяти під контроль зовсім невелику територію.

Тобто можна констатувати провал цього наступу, адже путінська армія, як і раніше, тисне в районі Зеленого Шляху, Новоіванівки, сказав 24 Каналу військовий аналітик Ян Матвєєв. На інших напрямках, де російські війська намагалися наступати, суттєвих змін також немає. Водночас українська оборона у Курській області тримається добре.

До теми Військовий порівняв втрати України та Росії під час наступу на Курщину

Яка позиція української та російської армій на Курщині

На Курщині зосереджене значне угруповання ворога. Росіяни роблять серйозні зусилля, щоб взяти під свій контроль всю територію Курської області.

Жорстокі й масштабні бої розгорнулися довкола маленького села Дар'їно. Збройні Сили там контратакували,

– зазначив Матвєєв.

Небезпека російського просування біля села Дар'їно у тому, що далі армія Росії могла б рухатися до села Свердликово. Сили оборони побачили цю небезпеку, контратакували й відбили атаку противника. Тепер село Дар'їно у так званій сірій зоні й, найімовірніше, його ніхто не контролює.

Однак найголовніше, що окупанти не мають контролю над переправою через річку Снагість. Російські солдати змушені кожного разу форсувати річку, коли намагаються штурмувати. Відповідно це робить путінську армію більш вразливою, чим користуються Збройні Сили,

– мовив військовий аналітик.

З іншого боку, росіянам вдалося вибити українські сили з села Пльохово, бої за яке йшли останні 3 – 4 тижні. Спочатку російські військові намагалися атакувати колонами, з них 2 – 3 Сили оборони розбили. Крім того, є невеличке просування до Суджі.

Втім, є нюанс – Пльохово розташоване по інший бік відразу двох річок й звідти неможливо йти прямо, наприклад, на Суджу,

– додав Матвєєв.

Загалом якщо дивитися на позицію обох армій, то українські війська згідно з планом завдають серйозних втрат росіянам й поступово відходять, якщо важко утримувати позиції, а у російської армії не виходить повністю вибити ЗСУ.

Нагадаємо, що росіянам вже вдалося відвоювати 40 відсотків території, яку зайняли ЗСУ під час Курської операції. Втім, Сили оборони не здаються. Геолокаційні кадри за 7 грудня свідчать, що ЗСУ просунулися в центрі Погребків і, ймовірно, взяли під контроль Орловку, Мар'ївку, Малу Локню, Стару Сорочину та Нову Сорочину.