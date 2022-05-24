Ситуація у Лимані важка, росіяни заходять, але ЗСУ їх вибивають, – Кириленко

Росіяни продовжують кидати й застосовувати всі свої можливі сили на те, щоб захопити Донбас. Зараз важка ситуація у населеному пункті Лиман.

Російські окупанти хочуть захопити Лиман, бої йдуть важкі. Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

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У Лимані ситуація важка. Постійні обстріли. Лиман наразі під контролем, але російські військові заїжджають на околиці міста для того, щоб зайняти його центр і весь Лиман,

– розповів Павло Кириленко.

Він запевнив, що наші Збройні Сили їх вибивають і не дають підступитися.

Кириленко також зауважив, що на Донеччині є кілька складних напрямків. Зокрема, на підступах до Авдіївки також тривають важкі бої наших захисників з росіянами.

Також у тимчасово окупованому Світлодарську залишається близько 10 тисяч цивільних людей.

На цьому напрямку ЗСУ перегрупувалися, щоб зайняти більш вигідні позиції для оборони і подальших дій.

Дані Генштабу про ситуацію на фронті

Генштаб ЗСУ кожного дня інформує про оперативну ситуацію на фронті зранку та ввечері. За даними на вечір 24 травня, росіяни облаштовують опорні пункти в себе у Брянській області. Таким чином на Сіверському напрямку, звідки ворог відступив, він все одно продовжує робити різні заходи, щоб прикрити ділянку українсько-російського кордону.

Не втомлюються росіяни й накопичувати свої останні резерви, щоб продовжувати свій підлий наступ проти нашої держави. Для цього вони почали формувати резервні підрозділи в тимчасово окупованому Криму. Планують їх перекинути в Україну, щоб ті вели тут бойові дії.

Водночас повідомляли, що наші військові відступили зі Світлодарська на більш вигідні позиції для оборони. Павло Кириленко каже, що недоречно казати про відступ, адже це слово треба вживати тільки щодо росіян. А от радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів пояснював, що ніякої "зради" в цьому нема. Адже саме так проводиться маневрена оборона, яку застосовують ЗСУ.

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