Ситуація у Лимані важка, росіяни заходять, але ЗСУ їх вибивають, – Кириленко
Джерело:Радіо Донбас. Реалії
Росіяни продовжують кидати й застосовувати всі свої можливі сили на те, щоб захопити Донбас. Зараз важка ситуація у населеному пункті Лиман.
Російські окупанти хочуть захопити Лиман, бої йдуть важкі. Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
До теми У Сєвєродонецьку за день 5 загиблих мирних: евакуювати вдалося лише двох
У Лимані ситуація важка. Постійні обстріли. Лиман наразі під контролем, але російські військові заїжджають на околиці міста для того, щоб зайняти його центр і весь Лиман,
– розповів Павло Кириленко.
Він запевнив, що наші Збройні Сили їх вибивають і не дають підступитися.
Кириленко також зауважив, що на Донеччині є кілька складних напрямків. Зокрема, на підступах до Авдіївки також тривають важкі бої наших захисників з росіянами.
Також у тимчасово окупованому Світлодарську залишається близько 10 тисяч цивільних людей.
На цьому напрямку ЗСУ перегрупувалися, щоб зайняти більш вигідні позиції для оборони і подальших дій.
Дані Генштабу про ситуацію на фронті
- Генштаб ЗСУ кожного дня інформує про оперативну ситуацію на фронті зранку та ввечері. За даними на вечір 24 травня, росіяни облаштовують опорні пункти в себе у Брянській області. Таким чином на Сіверському напрямку, звідки ворог відступив, він все одно продовжує робити різні заходи, щоб прикрити ділянку українсько-російського кордону.
- Не втомлюються росіяни й накопичувати свої останні резерви, щоб продовжувати свій підлий наступ проти нашої держави. Для цього вони почали формувати резервні підрозділи в тимчасово окупованому Криму. Планують їх перекинути в Україну, щоб ті вели тут бойові дії.
- Водночас повідомляли, що наші військові відступили зі Світлодарська на більш вигідні позиції для оборони. Павло Кириленко каже, що недоречно казати про відступ, адже це слово треба вживати тільки щодо росіян. А от радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів пояснював, що ніякої "зради" в цьому нема. Адже саме так проводиться маневрена оборона, яку застосовують ЗСУ.
Що відомо про нову потужну зброю для України: дивіться відео