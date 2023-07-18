Йде складна робота, – військовий про вороже угруповання на Лимано-Куп'янському напрямку

На Лимано-Куп'янському напрямку Росія зосередила понад 100 тисяч особового складу. Ворог намагається атакувати ЗСУ, однак українські захисники відбивають російські атаки.

Про це 24 Каналу розповів командир 4 роти 128-го батальйону 112 бригади ТрО Юрій Федоренко. За його словами, майже на усіх напрямках ініціатива належить ЗСУ.

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ЗСУ відбивають атаки ворога

Федоренко зазначив, що на Куп'янсько-Сватівському напрямку загарбники продовжують вчиняти ударно-штурмові дії, намагаючись зрозуміти, чи є слабкі місця в обороні ЗСУ. Силам оборони вдається відбивати усі атаки ворога. Росіяни мають значні втрати у живій силі та техніці.

Військовий вважає, що вороже угрупування зі 100 тисяч окупантів буде розбите заздалегідь. Командування ЗСУ вживатиме усіх необхідних заходів, щоб росіяни не мали успіху у наступальних діях.

Сили оборони на усіх відтинках відбивають атаки: де ми йдемо у наступальні дії та маємо успіх; де противник намагається штурмувати нас, це Мар'їнка, Лиманський, Куп'янський, Сватівський напрямки. Йде складна робота. Але з упевненістю можна сказати, що Сили оборони тримають ініціативу майже на усіх напрямках,

– сказав він.

Федоренко про ситуацію на фронті: дивіться відео

Понад 100 тисяч на Лимано-Куп'янському напрямку