Щоб зупинити ЗСУ: росіяни пробують контрнаступати біля лінії Сватове – Кремінна

Ситуація на Сході України залишається напруженою. По усій лінії Східного фронту триває боротьба, однак з різною інтенсивністю з обох сторін.

Про це 24 каналу розповів речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий. За його словами, на Східному напрямку тривають складні бої, зокрема на Луганщині.

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Зокрема, йдеться про ділянку фронту на лінії Сватове – Кремінна. Російські окупанти не втрачають надії якось змінити ситуацію на свою користь.

У районі Білогорівки та Стельмахівки росіяни іноді пробують вести контрнаступальні дії. Як правило, це закінчується для них серйозними втратами,

– наголосив Череватий.

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Він додав, що на цій ділянці фронту також постійно триває артилерійська боротьба.

Ми намагаємося завдати ворогу максимальної шкоди та не дати йому у спокійних умовах вибудовувати лінію оборони. Також намагаємося не давати росіянам розгортати підрозділи мобілізованих, які знову прибули,

– розповів речник Східного угруповання ЗСУ.

За його словами, вже неодноразово російські частини зазнавали втрат та відступали.

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"Це навіть змушувало батьків мобілізованих шукати правди з командирами", – зазначив Череватий.

Речник Східного угруповання ЗСУ наголосив, що українські захисники намагаються тримати ініціативу у боях, де це тільки можливо, насамперед на Луганщині. Він додав, що це залежить від погоди та наявності сил та засобів.

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Що відбувається на фронті: коротко