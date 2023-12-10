Ворог використовує нові тактики, – Братчук про ситуацію на лівобережжі Херсонщини

Українські військові закріплюються на лівому березі Херсонської області. Ворог не полишає спроб витіснити наших захисників.

Речник української добровольчої армії Південь Сергій Братчук у етері телемарафону розповів, що росіяни намагаються відкинути українських військових з плацдармів на лівобережжі Херсонщини. За його словами, вони почали закидати невеликі групи десанту в тил підрозділам ЗСУ.

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Росіяни змінюють тактику

Братчук зазначив, що ворог намагається кожного дня змінювати тактику. Також він додав, що дуже активно працює ворожа артилерія та авіація.

Така родзинка за останні дні: ворог намагається на техніці закидувати невеликі групи десанту, робить це в тил наших підрозділів, але йому це не вдається,

— заявив Братчук.

Він наголосив, що після артилерійської роботи ці групи знищуються.

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