Ворог використовує нові тактики, – Братчук про ситуацію на лівобережжі Херсонщини
Українські військові закріплюються на лівому березі Херсонської області. Ворог не полишає спроб витіснити наших захисників.
Речник української добровольчої армії Південь Сергій Братчук у етері телемарафону розповів, що росіяни намагаються відкинути українських військових з плацдармів на лівобережжі Херсонщини. За його словами, вони почали закидати невеликі групи десанту в тил підрозділам ЗСУ.
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Росіяни змінюють тактику
Братчук зазначив, що ворог намагається кожного дня змінювати тактику. Також він додав, що дуже активно працює ворожа артилерія та авіація.
Така родзинка за останні дні: ворог намагається на техніці закидувати невеликі групи десанту, робить це в тил наших підрозділів, але йому це не вдається,
— заявив Братчук.
Він наголосив, що після артилерійської роботи ці групи знищуються.
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