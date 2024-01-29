Маємо розширення плацдармів, – Гуменюк про ситуацію на лівобережжі Дніпра
Джерело:Media Center Ukraine
Ситуація на фронті залишається складною, однак наші військові дають ворогу відсіч. Зокрема, є певні успіхи у Херсонській області.
На лівому березі Херсонщини продовжується боротьба. Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, що там розширили плацдарми.
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Лінія фронту дуже гнучка
За словами Гуменюк, ми можемо побачити результати нашої роботи, адже вдалося розширити плацдарми. Вона також наголосила, що потрібно пам'ятати, що лінія фронту дуже гнучка. Росіяни на лівому березі переважають чисельністю та укріпленнями.
Тому тут треба бути дуже обережними в інформаційному просторі і задовольнятися тією інформацією, яка може бути оприлюдненою станом на зараз,
– зазначила Наталія Гуменюк.
Гуменюк прокоментувала бойові дії окупантів на лівобережжі Херсонщини
- На лівобережжі Херсонщини російські загарбники то збільшують, то зменшують кількість штурмів. Окупанти нервово повертаються на свої позиції з втратами. Про це в ефірі телемарафону розповіла начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня. Наталія Гуменюк зауважила, що росіяни штурмують без прикриття броньованою технікою.
- За її словами, спостерігається тахікардія у штурмових діях росіян. Гуменюк розповіла, що вони збільшують, зменшують, нервово повертаючись на свої позиції з втратами. Знову розробляють якісь жахливі плани та приходять до штурму знову ж таки пішим порядком.
- Водночас росіяни не мають успіху, адже робота Сил оборони триває.